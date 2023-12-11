Gündemin nabzı ‘Çalar Saat’te atıyor

Yıllarca hafta sonunda ilgiyle izlediğimiz İlker Karagöz, geçtiğimiz sezondan bu yana hafta içi her sabah evlerimize konuk oluyor.

Geçen yıl, İsmail Küçükkaya’nın ayrılığı sonrası FOX TV’deki ‘Çalar Saat’i sunmaya başlamıştı. Geceden güne yansıyan en son gelişmeleri, gazete manşetleri eşliğinde izleyicisiyle paylaşıyor. Gündemin öne çıkan konularını alanında uzman kişilerle masaya yatırıyor. Tecrübesini ekrana yansıtıyor. Bu da hem kendi yayın saatinde hem de sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer almasını sağlıyor.

‘Sabahları ne izlesem?’ diye alternatif arayanlara saat 08.00-10.30 arasında ekrana gelen ‘İlker Karagöz ile Çalar Saat’ güzel bir tercih olur.

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‘Top 10’un hâkimi Türk dizileri

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Sosyal medyada sadece güncel olayları değil; diziler üzerine de konuşmayı seven bir ülkeyiz. Bunu nereden mi çıkarıyorum? Veriler söylüyor.

Dünyanın dört bir yanında izleyiciyle buluşan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen The WIT, Kasım ayı verilerini açıkladı. Türkiye, ‘Top 10’ listesine 5 diziyle damgasını vurdu.

Listenin zirvesinde son haftalardaki reyting yükselişiyle dikkat çeken Sakla Beni (Star TV) bulunurken 2. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (TRT 1), 3. Şahane Hayatım (FOX TV), 7. Bir Derdim Var (Kanal D) ve 9. Kod Adı Kırlangıç (TRT 1) oldu.

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Merve Gezen’e bir ödül daha

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Uluslararası ödüllü yönetmen ve senarist Merve Gezen, göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Gezen’in kısa filmi ‘Peripeteia-Talih Dönüşü’, Finlandiya’dan ödülle döndü.

Çöpten kâğıt ve plastik toplayarak ailesine yardım eden 9 yaşındaki Adem’in sıradan bir gününü konu alan film, Finlandiya’da gerçekleştirilen Kotka Human Rights Film Festivali’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Yapımcılığını DTM Pictures’ın, görüntü yönetmenliğini Mustafa Kuşçu’nun, müziklerini Murat Evgin’in yaptığı film, daha önce 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali’nde kurmaca dalında ‘En İyi Kısa Film’ ödülünü kazanmıştı.