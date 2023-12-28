Demet Akalın ve Jess Molho’yu bir araya getiren ‘Demet ve Jess’le Gel Konuşalım’, TV8’de Ekim ayının sonuna doğru başlamıştı. Hafta içi her gün ekrana gelen programın ilk konuğu Acun Ilıcalı’ydı. Sanırım, Ilıcalı’nın ayağı uğurlu geldi. Program, haftalar ilerledikçe sevildi. Kendi seyircisini oluşturdu.

Hepimizin doğal haliyle sevdiği deli dolu bir Demet Akalın’dan gayet ağırbaşlı, olaylara ilginç yorumlar yapan, yorumcu kimliğiyle ekrana yakışan bir Demet Akalın’a dönüştü. Televizyon izleyicisi onu daha da bağrına bastı. Birikimi, tecrübesi, deneyimi, olaylara hâkimiyetiyle Jess Molho da farkını hissettiriyor. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Resmen, gündüz kuşağının süper ikilisi oldular.

Zaman neyi gösterir bilinmez ama güncel konular ve konuklarıyla her gün izleyici karşısına çıkan bu ikiliyi önümüzdeki günlerde daha çok konuşacak gibiyiz.

Sizin kahramanınız kim?

FOX TV’nin bir süredir merakla beklenen yeni dizisi Kopuk’un ilk tanıtımı görücüye çıktı. MED Yapım imzalı dizinin tesar’ı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Son dönemin gözde oyuncuları Seray Kaya, Kaan Yıldırım ve Biran Damla Yılmaz’ı bir arada izlemek keyif verecek. Farklı dizilerdeki oyunculuğuyla her zaman beğenerek izlediğim genç oyuncu Beren Gökyıldız da kadroda yer alıyor.

Zenginden çalıp fakire vermek… Hâlâ bir halk kahramanlığı hikâyesi mi, yoksa hepimizin-en fakirimizin bile-kahramanı artık paranın taa kendisi mi? Çekirdek ailesinden daha fazlasına sahip çıkanların hikâyesi Kopuk’u heyecanla bekliyorum.

Ahmet Bozkurt’un ‘Ku’yu’su

Şair Ahmet Bozkurt’un okuru; şiirin ve felsefenin, imgenin ve kavramların iç içe geçtiği düşsel bir yolculuğa çıkardığı şiir kitabı ‘Ku’yu’, Ayrıntı Yayınları tarafından yeniden basıldı.

Bozkurt’un aşk, zaman, bekleyiş, varlık gibi konuları ele aldığı şiirleri; şairin Türkçe’yi ve imgeleri kullanışındaki zenginlikle öne çıkıyor.

Ku’yu, cam kırıklarının çoğaltıp unutuşun girdabına hapsettiği gölge yazılara inat yağmura, yağmurun biriktirdiği sulara yazılmış şiirler.