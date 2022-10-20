Mesajlaşma uygulamasının veri merkezinde yangın çıktı. Saatlerce mesajlaşamayan halk öfkelendi

Güney Kore'nin en büyük mobil mesajlaşma uygulaması KakaoTalk'un arkasındaki şirket olan Kakao’da, cumartesi günü veri merkezinde yangın çıktı. Yangın, milyonlarca kişinin kullandığı hizmetlerde kesinti yaşanmasına sebep oldu.

SEKİZ SAAT UYGULAMA KULLANILAMADI

BBC'de yer alan bilgilerde, çıkan yangının Kakao'ya ait sunuculara zarar verdiği ortaya çıktı. Ülkede mesajlaşma, mobil bankacılık ve oyun hizmetlerinin sekiz saatten fazla kapalı kaldığı ifade edildi. KakaoTalk'un 47 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu belirtilerek halkın öfkelendiği belirtildi.

İSTİFA ETTİ

Firmanın hizmetlerinin büyük çoğunluğunun çarşamba günü geri döneceği ifade edildi. Kakao'nun eş CEO'su Namkoong Whon istifa etti. Namkoong Whon bir basın toplantısında bu olayla ilgili yaptığı açıklamalarında yaşananlar için özür diledi ve olayın sonrasını denetlemekten sorumlu acil afet ekibine liderlik edeceğini söyledi. Namkoong'un istifası, CEO Hong Euntaek'i şirketin tek lideri olarak bıraktı.

Kakao, gelecek yıldan itibaren kendi veri merkezini inşa etmek için 460 milyar won (Yaklaşık 323,9 milyon dolar) yatırım yapmayı ve 2024'te ikinci bir veri merkezi kurmayı planladığını açıkladı.