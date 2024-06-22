Günün fıkrasını Uğur Dündar anlattı. Son cümlede kahkaha atacaksınız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Günün fıkrasını Uğur Dündar anlattı. Son cümlede kahkaha atacaksınız

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından bu kez bir fıkra paylaştı.

Uğur Dündar'ın resmi hesabından yaptığı fıkra paylaşımı dakikalar içinde çok sayıda etkileşim aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcı fıkranın altına yorum yazdı.

'SİZ DE DE ADALET BAKANLIĞA VAR AMA...'

Uğur Dündar'ın anlattığı fıkrada askeri diktatörlükle yönetilen Afrika ülkesi Nijer'den bir heyet, İsviçre'deki uluslararası bir toplantıya katılıyor. Toplantı öncesinde verilen resepsiyonda ev sahibi İsviçre heyeti tanıtılırken, sıra "Göller ve Denizcilik Bakanı"na geliyor.

Bakanı şaşkınlıkla karşılayan bir Nijerli "Ama İsviçre' de deniz yok ki, bakanlığı olsun!" diyor. İsviçreli bakan ise gülerek şu cevabı vermiş: "Ama sizde de adalet bakanlığı var!.."

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