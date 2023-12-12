Güzellik meyvesi..

Hangi meyve cildi çok iyi besliyor

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Güzellik meyvesi..

Yaban mersini ve balın karışımından oluşan bu maskeyi kullanarak cildinizdeki mükemmel değişimi göreceksiniz. Ve işte diğer yararları...

Cildin sağlıklı ve genç görünmesi için düzenli beslenmek gerekir. Fakat bunların yanında sağlığımız için yediğimiz besinleri, maske olarak da kullanabiliriz. Ferah, temiz, ışıltılı ve sağlıklı bir cilt için düzenli olarak cildinize iyi gelen ürünlerle maske yapmanız gerekmektedir. Yaban mersini, bal ve şekerden oluşan maske cildinize farklılık katacak.

Yaban mersini ve balın faydaları saymakla bitmiyor. Vücuda ve sağlığa bu kadar çok etkisi olan iki ürünü maske olarak da cildinize sürdüğünüzde farklılığı göreceksiniz. Yaban mersini C vitamini deposudur. Yaban mersini ile balın birleşmesiyle oluşan maske sayesinde cildinizde oluşan iltihaplanmalara çözüm olacak. Bu maske ile cildinize hem bakım yapacak hem de ölü derilerden kurtulacaksınız.

Hazırlanışı

Yaban mersinini eziniz. Bir kaseye alınız. Şeker ve balı da ekleyip karıştırınız. Daha sonra temiz cildinize bu maskeye güzelce yayınız. Avuç içinizle 4 hafifçe masaj yapınız ve 15 dakika bekletiniz. Daha sonra ılık suyla yıkayınız. Cildinizdeki etkiyi anında göreceksiniz.

Malzemeleri

2 yemek kaşığı bal

Yarım kase yaban mersini

1 çay kaşığı şeker


İlgili Haberler
Çay hafızayı korur mu
Baş ağrılarını kesiyor. İşte o ot
İşte romatizmaya iyi gelen ot
Grip ve soğuk algınlıklarına birebir. İşte dikkat çeken ot
Mide bağırsak gazlarını önleyen mucize ot ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Ghezzal: Bu keyfi ve politik karar. Kabul edemem Spor
Ghezzal: Bu keyfi ve politik karar. Kabul edemem
Peynirde yapılan akılalmaz hile! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ortaya çıkardı Gündem
Peynirde yapılan akılalmaz hile! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ortaya çıkardı
Husiler Kızıldeniz'de ticaret gemisi vurdu Dünya
Husiler Kızıldeniz'de ticaret gemisi vurdu
Irak’taki ABD askeri üssüne hava saldırısı Dünya
Irak’taki ABD askeri üssüne hava saldırısı
Halil Umut Meler: Benden bu kadar. Bu iş bitti artık Spor
Halil Umut Meler: Benden bu kadar. Bu iş bitti artık
Kadınların güzellik sırrı limon... Sağlık
Kadınların güzellik sırrı limon...
Çay hafızayı korur mu Sağlık
Çay hafızayı korur mu