Güzellik meyvesi..

Yaban mersini ve balın karışımından oluşan bu maskeyi kullanarak cildinizdeki mükemmel değişimi göreceksiniz. Ve işte diğer yararları...

Cildin sağlıklı ve genç görünmesi için düzenli beslenmek gerekir. Fakat bunların yanında sağlığımız için yediğimiz besinleri, maske olarak da kullanabiliriz. Ferah, temiz, ışıltılı ve sağlıklı bir cilt için düzenli olarak cildinize iyi gelen ürünlerle maske yapmanız gerekmektedir. Yaban mersini, bal ve şekerden oluşan maske cildinize farklılık katacak.

Yaban mersini ve balın faydaları saymakla bitmiyor. Vücuda ve sağlığa bu kadar çok etkisi olan iki ürünü maske olarak da cildinize sürdüğünüzde farklılığı göreceksiniz. Yaban mersini C vitamini deposudur. Yaban mersini ile balın birleşmesiyle oluşan maske sayesinde cildinizde oluşan iltihaplanmalara çözüm olacak. Bu maske ile cildinize hem bakım yapacak hem de ölü derilerden kurtulacaksınız.

Hazırlanışı

Yaban mersinini eziniz. Bir kaseye alınız. Şeker ve balı da ekleyip karıştırınız. Daha sonra temiz cildinize bu maskeye güzelce yayınız. Avuç içinizle 4 hafifçe masaj yapınız ve 15 dakika bekletiniz. Daha sonra ılık suyla yıkayınız. Cildinizdeki etkiyi anında göreceksiniz.

Malzemeleri

2 yemek kaşığı bal

Yarım kase yaban mersini

1 çay kaşığı şeker



