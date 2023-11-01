Plansız ve programsızlığın eseri KYK yurtlarında yaşanan çilelere her gün yenisi ekleniyor

Yeni İzmir Gazetesi’nden Semi Tektaş'ın haberine göre, akademik yılla birlikte üniversite öğrencilerinin çilesi de başladı. Üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu, gururunu yaşayan henüz 18-19 yaşlarındaki üniversiteliler, kendilerini hayat pahalılığının oluşturduğu barınma, beslenme başta olmak üzere onlarca sorunun içinde buldu. İzmir'de, özellikle üniversite çevresinde konut kiralarının yanına yaklaşılmazken KYK yurtlarında yer bulanlar kendilerini şanslı saydı.

KYK'nın TOKİ Bayraklı Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler de kendilerini şanslı saysalar da, sorunlarla mücadeleden uzak değiller. Yeni yerleşim alanındaki yurtlarından fakültelerine direkt ulaşım olmadığından aktarmalı ulaşımla gitmek zorundalar.

ÖĞRENCİLER OKULLARINA 2-3 AKTARMAYLA ULAŞABİLİYOR

Belirli saat aralığındaki belediye otobüsleri yalnızca Bornova'ya çalışıyor. Ege Üniversitesi'nde okuyanlar için tek vesait kullanmak yeterli olurken Donuz Eylül, Katip Çelebi ve Bakırçay Üniversitelerine 2-3 aktarma yaparak gidebiliyorlar. Ayrıca 3 bin 700 kapasiteli yurtta kalan öğrenciler, derslerine geç kalmamak için gelen otobüse tıka basa da olsa binmeye çalışıyorlar.

Yollarda 2-3 saat zaman kaybeden öğrenciler, gün henüz aydınlanmadan evlerinden çıkmak zorunda kalırken, evlerine ise akşam karanlığında varıyorlar. Yurdun bulunduğu bölgenin deprem konutlarının yapıldığı yeni yerleşim alanı olması nedeniyle, ıssız sokaklarda yürümek öğrencileri ürkütüyor.

KYK yetkilileri öğrenci ve velilerin ulaşımda yaşanan sorunlarla ilgili kendilerini hemen hemen her gün aradıklarını dile getirirken, çözüm için İzmir Büyükşehir Belediyesini işaret ediyor. ESHOT yetkilileri ise konuya ilişkin henüz bir çalışmaları olmadığını söylüyor.

“DAĞIN TEPESİNDEN İNİYORUM”

Sorunlarına çözüm bulmak için her yöntemi deneyen öğrenciler internetteki şikayet sitelerinde dahi konuyu dillendiriyor. Sıla isimli bir öğrenci, "Kimin aklına gelmiş oraya KYK yurdu yapmak hele ki kız yurdu yapmak gerçekten bunu sorguluyorum. Nasıl insanlarla aynı yolda yürüyeceğim belli değil otobüs saatte bir geçiyor ayrıca aktarma yapmak zorundayım. Dağın tepesinden iniyorum okulum Dokuz Eylül Üniversitesi, arabayla yarım saat otobüsle 2 saat falan sürüyor. Ben nasıl oradan ulaşım sağlayayım?" ifadeleriyle yaşadıklarını aktarıyor.