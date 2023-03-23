23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret. Hesabını beraber soracağız

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret. Hesabını beraber soracağız

Öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız" paylaşımında bulundu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 19:01
Takip Et

Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret. Hesabını beraber soracağız
+
Aa
-

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendisini ziyaret ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız." mesajını paylaştı. 

GEÇTİĞİMİZ AY KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ ZİYARET ETMİŞTİ

Şubat ayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ateş'in evini ziyaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 1'i avukat 18 kişi tutuklandı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
3
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
4
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
5
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
6
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
7
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi   
﻿Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi   
﻿Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi   
﻿Şenol Güneş'ten tuhaf espri: Hepiniz terse düştünüz
﻿Şenol Güneş'ten tuhaf espri: Hepiniz terse düştünüz
﻿Şenol Güneş'ten tuhaf espri: Hepiniz terse düştünüz
﻿Finlandiya'nın NATO üyeliği komisyonda kabul edildi
﻿Finlandiya'nın NATO üyeliği komisyonda kabul edildi
﻿Finlandiya'nın NATO üyeliği komisyonda kabul edildi
﻿Salihli’de 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
﻿Salihli’de 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
﻿Salihli’de 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.