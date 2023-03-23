Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret. Hesabını beraber soracağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendisini ziyaret ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız." mesajını paylaştı.

GEÇTİĞİMİZ AY KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ ZİYARET ETMİŞTİ

Şubat ayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ateş'in evini ziyaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 1'i avukat 18 kişi tutuklandı.