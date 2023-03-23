Hadise son paylaşımıyla akılları baştan aldı

Depremzedelere yardım için yurt dışında da çalışmalar yapan Hadise gönülleri fethetmişti. Ünlü şarkıcı giyim odasından yaptığı son paylaşımıyla yine hayranlarından binlerce beğeni aldı.

Spor kıyafeti ile paylaşım yapan Hadise'nin takipçileri kısa sürede etkileşime geçti. Instagram'da 14 milyonun üzerinde takipçisi bulunan güzel şarkıcı 185 binin üzerine beğeni aldı.

Hadise paylaşımına İngilizce olarak "Ben süper kahramanım" yazdı. Seda Sayan, Kerimcan Durmaz, Aslışah Alkoçlar gibi ünlü isimler Hadise'nin birbirinden güzel pozlarına yorum yaptı.