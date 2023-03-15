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Hadise sel felaketinin ardından isyan etti. 'Yeter artık'

Ünlü şarkıcı Hadise, bugün Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:22
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'Yeter artık' Hadise sel felaketinin ardından isyan etti

Hadise sel felaketinin ardından isyan etti. 'Yeter artık'
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Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sağanak yağmur sele neden oldu. Sel felaketinde Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıpları yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenler arasında 1 buçuk yaşında çocuk olduğunu açıkladı.



Geçtiğimiz ay yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonra yardım kampanyaları düzenleyen Hadise, sosyal medya hesabından bugün de Türkiye'de yaşanan sel felaketiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

"Yeter artık" diye isyan eden Hadise, Instagram hesabından şunları yazdı:

"Yeter artık diye bağırmak istiyorum! Depremde hayata tutulan insanlarımızı şimdi selde mi kaybedeceğiz? Çadırların sular içinde kaldığını da gördük. Konteyner evlerin sular içinde yüzdüğünü de. Yazık."

Hadise, depremzedeler için Türkiye'de değil Hollanda'da da yardım toplanması için çalışan Hadise, Belçika'da harekete geçmişti. Hadise, Flaman şarkıcılarla bir araya gelip depremzedeler için People Help the People adlı şarkıyı seslendirmişti.


 

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