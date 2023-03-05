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Hadise Flaman sanatçılarla birlikte depremzedelere yardım kampanyasında

Belçika’da doğup büyüyen ünlü popçu Hadise, ülkenin depremzedelere yardım projesi için Flaman sanatçılarla bir araya geldi. Sanatçılar, “12-12” kampanyası kapsamında “People Help the People” şarkısını seslendirdi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 13:31
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Şarkıcı Hadise Flaman sanatçılarla birlikte depremzedelere yardım kampanyasında

Hadise Flaman sanatçılarla birlikte depremzedelere yardım kampanyasında
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Daha önce depremzedeler için hem Türkiye hem de Hollanda’da düzenlenen projelere katılan Hadise, bu kez Belçika’nın yardım kampanyasına destek verdi. Ünlü popçu, “12-12” adlı kampanya kapsamında 30’u aşkın Flaman (Belçika’daki etnik gruplardan biri) sanatçı ile birlikte şarkı söyledi. Sanatçılar, Artists’in “People Help the People” adlı şarkısını seslendirdi. Geçen cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlanmaya başlayan şarkının klibi de YouTube’da yayına girdi. Hadise, gönüllü olarak yer aldığı yardım kampanyası için duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İKİ KÜLTÜR ARASINDA KÖPRÜ

''Belçika’da doğdum ama köklerim Türk ve yıllardır Türkiye’de yaşıyorum. İki kültür arasında bir köprü görevi görüyormuşum gibi hissediyorum. Katılmamı istediklerinde hemen ‘Ne zaman yapıyoruz?’ diye sordum. Tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim.”

Kaynak Hürriyet/Kelebek

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