Kılıçdaroğlu 'çocuklar' için uyardı: Medya mensuplarına seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzede çocukların hassasiyetine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda medya mensuplarına seslenirken, "Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşında şunları yazdı:

"Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum."