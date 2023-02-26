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Kılıçdaroğlu 'çocuklar' için uyardı: Medya mensuplarına seslendi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremzede çocuklara mikrofon uzatılmasına tepki göstererek, "Medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız" dedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 00:17
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Medya mensuplarına seslendi, Kılıçdaroğlu 'çocuklar' için uyardı

Kılıçdaroğlu 'çocuklar' için uyardı: Medya mensuplarına seslendi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzede çocukların hassasiyetine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda medya mensuplarına seslenirken, "Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşında şunları yazdı:

"Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum."

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