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O il için korkutan uyarı: Fay yok ama beklenen büyük bir deprem var

Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, "Isparta’yı etkileyecek en büyük sorun etrafındaki fay hatlarıdır. Beklenen büyük bir deprem var" dedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 03:06
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O il için korkutan uyarı: Fay yok ama beklenen büyük bir deprem var

O il için korkutan uyarı: Fay yok ama beklenen büyük bir deprem var
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Bu depremlerin ardından birçok kişi, oturduğu konutların depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, inşaat yüksek mühendisi Şeref Korkmaz, Türkiye'yi derinden etkileyen ve 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası kendilerine de 'Bizim binamız depreme dayanıklı mı?' sorusu geldiğini ve bazı bina sahiplerinin test yaptırmak istediklerini söyledi.

“BEKLENEN BÜYÜK BİR DEPREM VAR”

Son yaşanan depremler sonrası Ispartalıların da kaygıya düştüğünü belirten Şeref Korkmaz, şöyle konuştu:

"Oturduğumuz binalar depremden hasar görecek mi' diye sorular soruluyor veya 'Isparta'da bir deprem olacak mı?' gibi sorular gündeme geliyor. Isparta'nın aktif bir fay hattı olmadığını bilelim. Buna göre yorumlarımızı yapalım fakat Isparta'yı etkileyecek en büyük sorun etrafındaki fay hatlarıdır. Yanımızda Fethiye-Burdur fay hattı var. Beklenen büyük bir deprem var. Üst tarafta Dinar bölgesi, alt tarafta Gelendost, Barla, Eğirdir Gölü ve Davraz Dağı kenarında fay hatları bulunuyor. Bunlar Isparta'yı çerçevelemiş bir şekilde. Bunların Isparta il merkezine zararı da muhakkak olacaktır. Bizim depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor"

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