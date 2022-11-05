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Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da düğünde halay çekerken kovulan şahısların akrabası, düğünü silahlarla basarak babayı öldürdü, oğlunu ise yaraladı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 14:41
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Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı

Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, 29 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Galip Düz, oğlu Mehmet Düz ile birlikte akrabalarının sokak düğününe katıldı. Galip Düz, halay çeken A.S. ile kuzeni M.S.’yi yabancı oldukları için düğünden kovdu. Kuzenler karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı. Sokaktan ayrılan A.S. ile M.S.’nin telefonla aradıkları akrabaları Doğan Dağabakan, düğüne geldi. Dağabakan, belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa peş peşe ateş açtı. 

Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Galip ile oğlu Mehmet Düz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Polis olay yeri, olay yeri, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Oğlu Mehmet Düz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Dağabakan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S. ile M.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
 

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