Halk, ‘Kızıl Goncalar’a sahip çıktı

FOX TV’nin geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen dizisi Kızıl Goncalar, nedense bazı grupların hedefi olmuştu. Baskılar sonucu dizinin çekimlerinin yapıldığı mekânların izinleri iptal edilmiş, sette güvenlik önlemleri artırılmış, yeni çekim yerleri için araştırmalar yapılmaya başlanmıştı.

Yaşanan tüm bu sıkıntılı süreçte halk, önceki akşam 2. bölümü yayınlanan ‘Kızıl Goncalar’a sahip çıktı. Dizi, Total ve AB’de 2. ve ABC’de ise 1. oldu. Özgü Namal, oyunculuğuyla yine ön plana çıkarken Cüneyd (Mert Yazıcıoğlu) ile Doktor Levent (Özcan Deniz) arasındaki yüzleşme sahnesi geceye damgasını vurdu.

Hâyâl ürünü bir diziye bile tahammül edemeyenlere halk en güzel cevabı, diziye sahip çıkarak verdi. Fazla söze gerek var mı?

Okuruna çıkış yolu sunuyor

Yazar Melis Bozkurt’un yazdığı ‘İncinmişsin’ isimli kişisel gelişim kitabı, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Bireyin dış dünyada nasıl algılandığı düşüncesine saplanıp kalmadan kendi kendini dizayn etmenin önemine değinen yazar, esas olanın vazgeçmeden, yeni başlangıçlar yapmaya her daim hazır olmak olduğunu ve bunun yol ve yöntemlerini okurla paylaşıyor.

Melis Bozkurt, satırlarında hüznün ve yalnızlığın yaratıcılığı beslediğinden insanın aidiyet duygusuna neden ihtiyaç duyduğuna, kötü deneyimlerin bireyi ‘travma fetişizmine’ itmeden nasıl olumlu bir enerjiye dönüştürüleceğine dikkat çekerken okurlarına pek çok egzersiz ve bakış açısı öneriyor.

Transatlantik Sergisi açıldı

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, önceki gün ikinci kişisel sergisi ‘Transatlantik’i sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergide, Yaşaroğlu’nun renkli iç dünyasının yanında gri ve siyah taraflarını da göreceksiniz. Sergi, 30 Ocak 2024’e kadar İstanbul’un en güzel Belle Epoque cephelerinden birine sahip Beyoğlu’ndaki Alexander Vallaury Binası’nda Pazartesi günleri hariç hafta içi 10:00-20:00 ve hafta sonu 11:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Erdil Yaşaroğlu, ilk kişisel sergisi ‘Oyun’u Eylül 2019’da Bomontiada’da açmıştı.