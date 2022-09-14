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RTÜK'ten Halk TV'ye 2 ayrı para cezası. Gerekçe: Soylu küçük düşürüldü

RTÜK, Halk Tv'ye "Süleyman Soylu küçük düşürüldü" gerekçesiyle 2 ayrı para cezası verdi. Durumu RTÜK Üyesi Okan Konuralp duyurdu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:28
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:42
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RTÜK Halk TV'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürülmesini gerekçe göstererek 2 ayrı para cezası uyguladı

RTÜK'ten Halk TV'ye 2 ayrı para cezası. Gerekçe: Soylu küçük düşürüldü
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var isimli programda Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin yapılan değerlendirmeler nedeniyle kanala beş kez program durdurma ve para cezası verildiğini duyurdu.

RTÜK Üyesi Konuralp ayrıca konuyla alakalı olarak, Medya Mahallesi ve Sözüm Var adlı programlarda 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü' iddiasıyla da Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezaları verildiğini belirtti.

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, Halk TV'ye para ve Sözüm Var isimli programa 5 kez program durdurma cezası verildiğini şu sözlerle duyurdu.

Konuralp Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK, Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin değerlendirmeleri, “Terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar doğuracak nitelikte” kabul etti; Halk TV’ye para ve 5 kez program durdurma cezası verdi. (Program: Sözüm Var) RTÜK, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü gerekçesiyle de Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezalarına hükmetti. (Programlar: Medya Mahallesi- Sözüm Var) Üç ayrı karara da Sayın İlhan Taşçı’yla birlikte karşı oy kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

TAŞÇI: HEDEF SUSTURULMUŞ TÜRKİYE

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da konuyla ilgili Twitter hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"RTÜK, Diyarbakır Adliyesinde babaya oğlunun kemiklerinin torba içinde verilmesinin eleştirildiği Sözüm Var programı nedeniyle Halk TVye “terörün amaçlarına hizmet edecek” nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle 5 kez program durdurma,% 5 de para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla

Halk TV’ye Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programında ekonomist Mustafa Sönmez ile birlikte suçla mücadele yaklaşımını eleştirdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle %3 para cezası verildi. RTÜK, bakanlara koruma kalkanı olma görevi üstlendi

Halk TV’ye 3.ceza da Sözüm Var programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın hep söylediği narco devlet eleştirisi nedeniyle % 3 para cezası verildi. RTÜK’e göre, iktidarı övmek dışında her türlü sorgulama ve eleştiri artık suç sayılacak! Hedef susturulmuş Türkiye!"

MAHİROĞLU: BELLİ Kİ RTÜK, KARARINI VERMİŞ HALK TV'SİZ BİR SEÇİM İSTİYOR

HalkTv'nin sahici Cafer Mahiroğlu da Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Belli ki RTÜK , kararını vermiş Halk Tv'siz bir seçim istiyor ve buna kılıf uyduruyorlar. Verilen ceza sadece Halk TV'ye değil, tüm muhalefet partilerinedir ve halkadır. Anlaşılan bazı muhalif görünümlü sitelere ve aktivistlere verdikleri görev tek başına yeterli gelmiyor...

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Sevilay
14.09.2022 15:31
Cezayı SEDAT PEKER ve ÜMiT ÖZDAĞ'a kesecektiler. Onların yaptığı hakareti yapan var mı?  
 
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