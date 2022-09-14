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İrfan Değirmenci'den Halktv'ye verilen cezanın ardından canlı yayında çok konuşulacak protesto

Halktv'ye verilen iki ayrı para cezasının ardından Ana Haber Bülteni sunucusu İrfan Değirmenci, canlı yayında flaş bir protestoda bulundu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 20:43
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 20:47
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Halktv'ye iki ayrı para cezası verilmişti. İrfan Değirmenci'den canlı yayında çok konuşulacak protesto

İrfan Değirmenci'den Halktv'ye verilen cezanın ardından canlı yayında çok konuşulacak protesto
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var isimli programda Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin yapılan değerlendirmeler nedeniyle kanala beş kez program durdurma ve para cezası verildiğini duyurdu.

Kanala verilen para cezasının ardından Halktv Ana Haber Bülteni sunucusu İrfan Değirmenci, yayının başında cezalaı protesto etti. Değirmenci yayına, ağzı bantlı bir şekilde çıktı ve "sessiz" konuştu.

RTÜK Üyesi Konuralp ayrıca konuyla alakalı olarak, Medya Mahallesi ve Sözüm Var adlı programlarda 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü' iddiasıyla da Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezaları verildiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da konuyla ilgili Twitter hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"RTÜK, Diyarbakır Adliyesinde babaya oğlunun kemiklerinin torba içinde verilmesinin eleştirildiği Sözüm Var programı nedeniyle Halk TVye “terörün amaçlarına hizmet edecek” nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle 5 kez program durdurma,% 5 de para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla

Halk TV’ye Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programında ekonomist Mustafa Sönmez ile birlikte suçla mücadele yaklaşımını eleştirdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle %3 para cezası verildi. RTÜK, bakanlara koruma kalkanı olma görevi üstlendi

Halk TV’ye 3.ceza da Sözüm Var programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın hep söylediği narco devlet eleştirisi nedeniyle % 3 para cezası verildi. RTÜK’e göre, iktidarı övmek dışında her türlü sorgulama ve eleştiri artık suç sayılacak! Hedef susturulmuş Türkiye!"

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