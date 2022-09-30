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  • CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan flaş açıklama: RTÜK'te AKP'den boşalan koltuğu İYİ Parti dolduracağı için Meclis'e bil

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan flaş açıklama: RTÜK'te AKP'den boşalan koltuğu İYİ Parti dolduracağı için Meclis'e bildirilmiyor

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’te AKP’li üyenin istifasının ardından boşalan koltuğun Meclis aritmetiğine göre İYİ Parti'nin belirleyeceği bir isimle doldurulacağı için Meclis'e bildirim yapılmadığını iddia etti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 18:35
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RTÜK'te AKP'li isimden boşalan koltuk İYİ Parti tarafından doldurulacağı için Meclis'e bildirimde bulunulmadığı iddia edildi

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan flaş açıklama: RTÜK'te AKP'den boşalan koltuğu İYİ Parti dolduracağı için Meclis'e bildirilmiyor
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) AKP kontenjanından giren Taha Yücel, Aselsan’a Genel Müdür Yardımcısı olunca RTÜK’teki görevinden ayrıldı.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşcı ise Yücel’den boşalan koltuğa Meclis’teki sandalye dağılımına göre boşalan koltuğa oturacak ismin İYİ Parti tarafından belirleneceğini ifade etti.

Taşçı, bu gerekçeyle boşalan koltuk için Meclis’e seçim yapılması konusunda bildirim yapılmadığını ifade etti. Taşçı, normal şartlarda bir ay içinde seçim yapılması gerektiğini ifade etti ancak Yücel’in Aselsan görevi 4 Temmuz’da belli olmasına rağmen halen bir seçimin yapılmadığını belirtti.

Taşçı, “Kara kara düşünüyorlar” yorumunu yaptı.

İLHAN TAŞCI GELEN SORULARA YANIT VERDİ

İlhan Taşcı sonrasında gelen tweetlere yanıt olarak bir paylaşımda daha bulundu. Taşcı yaptığı paylaşımda RTÜK üyeliklerinde oluşacak parti kontenjanlarını açıkladı:

“Gelen sorulara yanıt:

TBMM’de grubu bulunan partilerin sandalye dağılımına göre AKP’den boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçiyor.

Son dakikada Meclis aritmetiğinde değişiklik olmazsa RTÜK’te parti kontenjanlarının dağılımı şöyle olacak:

AKP:4

CHP: 2

MHP: 1

HDP: 1

İyi Parti: 1”

 

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Abbas
30.09.2022 19:04
Bir gün bile olsa fayda fayda deniyor, yazık hala bunlarını göremeyen ülkem insanlarım?  
 
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