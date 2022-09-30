CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan flaş açıklama: RTÜK'te AKP'den boşalan koltuğu İYİ Parti dolduracağı için Meclis'e bildirilmiyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) AKP kontenjanından giren Taha Yücel, Aselsan’a Genel Müdür Yardımcısı olunca RTÜK’teki görevinden ayrıldı.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşcı ise Yücel’den boşalan koltuğa Meclis’teki sandalye dağılımına göre boşalan koltuğa oturacak ismin İYİ Parti tarafından belirleneceğini ifade etti.

Taşçı, bu gerekçeyle boşalan koltuk için Meclis’e seçim yapılması konusunda bildirim yapılmadığını ifade etti. Taşçı, normal şartlarda bir ay içinde seçim yapılması gerektiğini ifade etti ancak Yücel’in Aselsan görevi 4 Temmuz’da belli olmasına rağmen halen bir seçimin yapılmadığını belirtti.

Taşçı, “Kara kara düşünüyorlar” yorumunu yaptı.

İLHAN TAŞCI GELEN SORULARA YANIT VERDİ

İlhan Taşcı sonrasında gelen tweetlere yanıt olarak bir paylaşımda daha bulundu. Taşcı yaptığı paylaşımda RTÜK üyeliklerinde oluşacak parti kontenjanlarını açıkladı:

“Gelen sorulara yanıt:

TBMM’de grubu bulunan partilerin sandalye dağılımına göre AKP’den boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçiyor.

Son dakikada Meclis aritmetiğinde değişiklik olmazsa RTÜK’te parti kontenjanlarının dağılımı şöyle olacak:

AKP:4

CHP: 2

MHP: 1

HDP: 1

İyi Parti: 1”