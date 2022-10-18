RTÜK üyesi İlhan Taşcı duyurdu: RTÜK TELE1 ekranlarını karartmaya hazırlanıyor

Muhalif kanalları iktidarın politikaları doğrultusunda cezalandırmanın aracı haline getirilen RTÜK’ün TELE1 kanalı için yeni ve ağır bir cezaya hazırlandığı bildirildi. Buna göre RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanalın 10 gün ekran karatması için rapor hazırlattı.

RTÜK Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, TELE1 TV’nin 10 gün ekran karartması için rapor hazırlattığını bildirdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sansür yasasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE 1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı” diyen Taşcı, “Dikkat program durdurma değil ekran karartma!” vurgusu yaptı.

Taşcı, tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde: "Sansür yasasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin harekete geçti; TELE 1’in 10 güne kadar fişinin çekilmesi için rapor hazırlattı.

Dikkat program durdurma değil ekran karartma! Üst Kurulun tavrını yarın göreceğiz. Basın özgürlüğü mü yoksa ekran kapatma mı diyecek."