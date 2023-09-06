Haluk Levent deprem bölgesinde yaptırdıkları okul sayısını açıkladı

Kurduğu ve başkanlığını sürdürdüğü AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç insanlara ulaşan Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası büyük bir hızla deprem bölgesine gitmiş ve burada yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmıştı.

AHBAP derneğiyle birlikte hızlı bir şekilde organize olan ve depremzedelerin yardımına koşan Levent ayrıca burada konut ve okul inşaasına başladıklarının da müjdesini vermişti.

Şubat ayında gerçekleşen depremin ardından bölgeden neredeyse ayrılmayan ve büyük bir özveriyle buradaki çalışmaları yakından takip eden Haluk Levent, derneğine yapılan bağışların boşa gitmediğini göstermek adına yaptıkları projeleri sosyal medya hesabından açıklamaya devam ediyor.

Başarılı şarkıcı son olarak deprem bölgesine yaptırdıkları okul sayılarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu ve şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesine 15 okul yapmış ve Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmiştik.

Şimdi ise Adıyaman'da 1 ortaokul daha yaptık.

Önümüzdeki günlerde Hatay’da bir meslek lisesi ve Arsuz’da Anadolu lisesi inşaatına başlıyoruz.

Okul sayımız 18 e çıktı."