Haluk Levent Time dergisinin verdiği ödülü reddetti. Gerekçe hükümetin eleştirisi

Maraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile deprem bölgesinde çalışan sanatçı Haluk Levent, Time dergisinin her yıl geleneksel olarak yayınladığı en etkili 100 isim listesinde yer almasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, ödülü reddettiğini ve Amerika’ya gitmeme kararı aldığını duyurdu.

Kararının sebebini de açıklayan sanatçı, şunları kaydetti:

" DEVLETİN BENİM ÜZERİMDEN ELEŞTİRİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

“Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye'den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü.

Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım.

Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize.

İçerik yazısını okumayanlar için bir bölüm: Haluk Levent ismi de umudun, dakikaların ölümle yaşam arasındaki fark anlamına geldiği ve Türk hükümetinin son derece beceriksiz olduğunu kanıtladığı felaketin ardından Ahbap, sahada hayat kurtarmak için çalışmaya başladı bile."

1150 EV İNŞA EDECEK

Haluk Levent geçtiğimiz günlerde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’e yapacakları ev projelerinin detaylarını paylaşmıştı.

İlk etapta 1150 adet ev inşa edileceğini açıklayan Levent, evlerin altı ayda teslim edileceğini duyurmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Levent, “Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL’nin üstünde kullanım yaptık.

Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metrekare. Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.