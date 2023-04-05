AHBAP’tan deprem konutları projesi: 6 ay içinde teslim edilecek

Müzisyen Haluk Levent, kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP’ın depremzedeler için hazırladığı konut projesini açıkladı.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin ardından 1 milyar liranın üstünde yardım yaptıklarını ve kalan bağışlarla da konut yapacaklarını söyledi.

Levent, "Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare. Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk etapta bin 150 ev inşa etmeyi planladıklarını ve evleri 6 içinde teslim edeceklerini belirten Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

“DEPREME TAM DAYANIKLI...”

“1) Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare.

İLK ETAPTA 1150 EV YAPILACAK

2)Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman,Hatay,K.Maraş,Malatya ve G.Antep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor. 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz.

“EVLERİ 6 AYDA TESLİM EDECEĞİZ”

3) Evleri 6 ay’da teslim edeceğiz. Bu konuda Afad’tan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış,engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm,serebral palsi,Down sendromlu,Sma gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için”