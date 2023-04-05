5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AHBAP’tan deprem konutları projesi: 6 ay içinde teslim edilecek

AHBAP’tan deprem konutları projesi: 6 ay içinde teslim edilecek

Haluk Levent, kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP’ın depremzedeler için konutlar yapacağını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 01:00
Takip Et

AHBAP’tan deprem konutları projesi

AHBAP’tan deprem konutları projesi: 6 ay içinde teslim edilecek
+
Aa
-

Müzisyen Haluk Levent, kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP’ın depremzedeler için hazırladığı konut projesini açıkladı.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin ardından 1 milyar liranın üstünde yardım yaptıklarını ve kalan bağışlarla da konut yapacaklarını söyledi.

Levent, "Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare. Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk etapta bin 150 ev inşa etmeyi planladıklarını ve evleri 6 içinde teslim edeceklerini belirten Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

“DEPREME TAM DAYANIKLI...”

“1) Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare.

İLK ETAPTA 1150 EV YAPILACAK

2)Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman,Hatay,K.Maraş,Malatya ve G.Antep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor. 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz.

“EVLERİ 6 AYDA TESLİM EDECEĞİZ”

3) Evleri 6 ay’da teslim edeceğiz. Bu konuda Afad’tan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış,engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm,serebral palsi,Down sendromlu,Sma gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
2
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
3
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
4
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
6
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Eski sevgilisinin evine molotof atan kişi serbest
﻿Eski sevgilisinin evine molotof atan kişi serbest
﻿Eski sevgilisinin evine molotof atan kişi serbest
﻿İki otomobilin karıştığı kazada yaralılar var
﻿İki otomobilin karıştığı kazada yaralılar var
﻿İki otomobilin karıştığı kazada yaralılar var
﻿Inter turu Milano'ya bıraktı
﻿Inter turu Milano'ya bıraktı
﻿Inter turu Milano'ya bıraktı
﻿Chelsea ile Liverpool puanları paylaştı
﻿Chelsea ile Liverpool puanları paylaştı
﻿Chelsea ile Liverpool puanları paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.