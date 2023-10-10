HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular

İsrail ile çatışma halinde olan HAMAS’ın yer altındaki tünellerde tuttuğu silahlar ortaya çıktı. Tünellerin silah ve füzelerle dolu olduğu görülürken, İsrail’e adeta gözdağı verildi.

HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular

İsrail ile HAMAS’ın şiddetli çatışmaları devam ederken, savaşın boyutu da giderek büyümeye başladı. Havadan yapılan saldırıların yanı sıra denizden de devam eden bombardımana kara harekatının da eklenmesi bekleniyor.

Bunlar yaşanırken HAMAS’ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze'de ürettiği bir hava savunma sisteminin görüntülerini yayınladı. Açıklamada, Muteber 1 adı verilen hava savunma sisteminin Aksa Tufanı harekatı sırasında İsrail savaş uçaklarına karşı kullanıldığı belirtildi.

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Al Jazeera, El Kassam Tugayları'nın yayınladığı bir videoda söz konusu silahın kullanıldığını ve havadaki hedefin vurulduğunu hatırlattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir başka videoda ise, yeraltında binlerce tünelin bulunduğu Gazze'deki füze stokları göze çarptı. Ucu ucuna sıralanmış onlarca füzeyle açılan kaydın devamında HAMAS üyelerinin füzeleri çoklu fırlatma rampasına taşıdığı görüldü. Video, Gazze'den İsrail'e doğru ateşlenen füzelerle sona erdi.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, bugün yayımlanan analizinde İsrail'in Gazze'ye gerçekleştireceği muhtemel bir kara operasyonunun HAMAS tehdidini ortadan kaldırmayacağını belirtti.

HAMAS'ın silahlı kanadının (İzzeddin El Kassam Tugayları) yaklaşık 30 bin savaşçıdan oluştuğunu aktaran Gardner, "Onlar, Gazze'nin tünellerini, mahzenlerini, sığınaklarını ve arka sokaklarını işgalcilerden daha iyi biliyor" dedi.

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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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