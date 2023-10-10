HAMAS'tan otoyolda katliam. Yoldan geçen sivillere yakın mesafeden ateş ettiler

Hamas militanlarının yoldan geçen sivil araçlara yakın mesafeden ateş açtığı ve sivilleri katlettiği görüntüler ortaya çıktı.

HAMAS'tan otoyolda katliam. Yoldan geçen sivillere yakın mesafeden ateş ettiler

Hamas’ın İsrail’e gerçekleştirdiği saldırılar sonrası başlayan çatışmaların dördüncü gününde, bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Son olarak ortaya çıkan bir görüntüde Hamas militanlarının sivillerin kullandığı araçların yolunu keserek yakın mesafeden ateş açtığı ortaya çıktı.

Araç kamerasına yansıyan o anlarda, bir Hamas militanının sınır bariyerlerini aşarak yolda ilerleyen sivil bir araca yaklaştığı ve uzun namlulu silah ile art arda ateş ederek sivilleri katlettiği görüldü.

Aracın ön camını aşan kurşunlar, İsraillilerin vücutlarına isabet etti. Daha sonra kontrolden çıkan araç, başka bir araca çarparak durdu.

İlgili Haberler
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması
HAMAS’ın gizli silahları ortaya çıktı. Tünelleri doldurdular
Hamas’tan Putin’e doğum günü hediyesi. Şok iddia
İşte İsrail'in suikast listesi. Bu dört ismi öldürecekler
Gazze'de muhabirler canlı yayında saldırıya yakalandı
Gazze hayalet şehre döndü. Bombardımanın ardından havadan görüntülendi
Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Son Haberler
Hattuşa’daki hiyeroglifler ustası hakkında bilgi veriyor Kültür Sanat
Hattuşa’daki hiyeroglifler ustası hakkında bilgi veriyor
Miniklere trafik eğitimi verildi Gündem
Miniklere trafik eğitimi verildi
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler? Gündem
Profiterol nasıl yapılır? Profiterol tarifi için malzemeler neler?
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı Spor
Flamengo'da Tite dönemi resmen başladı
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması Dünya
Putin’den İsrail-Filistin açıklaması
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez Gündem
Tuvalete gizli kamera koydu kadınları çekti. Sapık patronun kurduğu düzenek şeytanın bile aklına gelmez
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti Magazin
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti