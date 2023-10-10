HAMAS'tan otoyolda katliam. Yoldan geçen sivillere yakın mesafeden ateş ettiler

Hamas’ın İsrail’e gerçekleştirdiği saldırılar sonrası başlayan çatışmaların dördüncü gününde, bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Son olarak ortaya çıkan bir görüntüde Hamas militanlarının sivillerin kullandığı araçların yolunu keserek yakın mesafeden ateş açtığı ortaya çıktı.

Araç kamerasına yansıyan o anlarda, bir Hamas militanının sınır bariyerlerini aşarak yolda ilerleyen sivil bir araca yaklaştığı ve uzun namlulu silah ile art arda ateş ederek sivilleri katlettiği görüldü.

Aracın ön camını aşan kurşunlar, İsraillilerin vücutlarına isabet etti. Daha sonra kontrolden çıkan araç, başka bir araca çarparak durdu.