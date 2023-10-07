Hamas'ın saldırılarında en az 22 İsrailli hayatını kaybetti

İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA), İsrail kasabalarına sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda en az 22 İsraillinin öldüğünü, 250 kişinin de yaralandığını aktardı.

Hamas'ın saldırılarında en az 22 İsrailli hayatını kaybetti

Hamas'ın silahlı kanadı cumartesi sabahı İsrail'e karşı yüzlerce roket fırlatarak mayıs ayındaki çatışmaların ardından varılan ateşkesi sona erdirdi. Saldırıyla birlikte çok sayıda silahlı Hamas militanı da İsrail'e girdi. İsrail ordusu "savaş hali" ilan ederken, Hamas saldırılarında en az 22 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail sağlık yetkilileri, İsrail kasabalarına sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda en az 22 İsraillinin öldüğünü, 250 kişinin de yaralandığını aktardı.

İsrail savunma bakanlığı da Hamas'ın "İsrail devletine yönelik en büyük saldırıyı başlattığını" duyurdu. Bir açıklama da Başbakan Netanyahu'dan geldi. Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Netanyahu, "Hamas eşi benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" dedi.

Bu arada İsrail medyası, İsrail ordusunun yedek subayları göreve çağırdığını yazdı.

Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinden yapılan roket atışları sabah 07:30'dan önce başladı.

Saldırı sonrası Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda yaşayan yüzlerce kişi evlerini terk etti.

Sabah saatlerinde bölgeden İsrail'e yüzlerce roket atılmaya devam ederken battaniye ve yiyecek taşıyan erkek, kadın ve çocukların evlerini terk ederek Gazze Şeridi'nin iç kesimlerine doğru ilerledikleri görüldü.

İsrail ordusu ülkenin güneyinde ve merkezinde siren çalarak halkı sığınaklara yakın durmaya çağırdı.

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