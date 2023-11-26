Hande Ataizi Hande Erçel'in doğum günündeki tarzı ile olay oldu. Silikonlu detay dikkatli gözden kaçmadı

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel, 24 Kasım'da 30. yaş gününü kutladı. The Great Gatsby filmi temasında kutlama yapan ve 2 farklı kostüm giyerek dikkat çeken Erçel'in partisinde ünlü isimler de vardı.

Tüm konuklar temaya uygun giyinirken davetliler arasında Bihter filmi ile adından söz ettiren Hande Ataizi sosyal medyada da dikkat çekti.

Bileğe kadar uzanan çizmeleri, son moda olan külot tasarımı ve file detaylarıyla dikkat çeken kostümde ise sosyal medyanın gözünden kaçmaya bir detay vardı.

Hande Ataizi'nin kostümünün kalça kısmını görenler kendini tutamadı ve 50 yaşındaki güzel oyuncuya "Popo takviyesi mi?", "Sahte popo giymiş içine", "Silikonlu kalça şekillendirici olmamış" yorumları yağdı.