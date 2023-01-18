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Hande Erçel’in yeni dizisi belli oldu. Ekrana dönüyor

En son Kerem Bürsin'le başrolünde yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel’in yeni dizi projesi belli oldu. Erçel FOX'ta yayınlanacak 'İki Yabancı' adlı dizi ile ekranlara dönecek.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:47
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Hande Erçel ekrana dönüyor! Yeni dizi projesi belli oldu

Hande Erçel’in yeni dizisi belli oldu. Ekrana dönüyor
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Ekranların sevilen ismi Hande Erçel bir süredir birçok projeden teklif alırken bu projeler arasında ince eleyip sık dokuyordu. Güzel oyuncu sonunda içine sinen bir proje için el sıkıştı.

İKİ YABANCI DİZİSİ İLE EL SIKIŞTI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Uzun süredir “Tims&B’nin DKB kod adlı “İçimdeki Yabancı” dizisiyle görüşen Erçel, sonunda kararını verdi ve yeni adı “İki Yabancı” olan diziyle prensipte anlaştı.

FOX TV'DE YAYINLANACAK

Yakın zamanda projeye imza atacak olan güzel oyuncu uzun aranın ardından da Burak Deniz’le yeniden partner olacak. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturacağı, senaryosunu ise Ethem Özışık yazacağı dizi FOX ekranlarında yayınlanacak.
 

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