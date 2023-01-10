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Hande Erçel’den yürek yakan paylaşım! Annesini kanserden kaybetmişti

Ünlü oyuncu Hande Erçel, üç yıl önce kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği annesinin gençlik fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:46
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Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım! 3 yıl önce kanserden kaybetmişti

Hande Erçel’den yürek yakan paylaşım! Annesini kanserden kaybetmişti
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, Ocak 2019 yılında kanser nedeniyle annesini kaybetmişti. Erçel'den annesinin vefatının 4. yıl dönümünde duygusal paylaşım geldi. 

GENÇLİK FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Sosyal medyada annesiyle ilgili sık sık paylaşımlar yapan oyuncu, bu defa annesinin gençlik karesini yayınladı. 

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM ANNECİĞİM"

Deniz kenarında annesinin pozunu sosyal medya hesaplarında yayınlayan oyuncu, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum..ve hep dizinin dibinde olduğumu. Seni çok özledim Annecim" diye yazdı. 

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 2019 yılında 48 yaşındayken kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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