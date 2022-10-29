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Kerem Bürsin bakın kiminle görüntülendi. Eski sevgilisi Hande Erçel ile barıştığı konuşuluyordu

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in barıştığı konuşulurken sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf herkesi şaşırttı. Yayınlanan fotoğraftakilerin Kerem Bürsin ve İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:30
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Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile barıştığı iddia edilmişti! Bakın kiminle görüntülendi

Kerem Bürsin bakın kiminle görüntülendi. Eski sevgilisi Hande Erçel ile barıştığı konuşuluyordu
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'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırmıştı.

İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

Geçen hafta ise bomba bir iddia ortaya atıldı.

'BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER' İDDİASI

Gazeteci Bilal Özcan’ın iddiasına göre; Erçel ve Bursin sabah saatlerinde  İstanbul Beykoz’da Acarloft Starbucks’ta görüldü. Kafeye çok samimi bir şekilde giren ikili, kahve alıp çıktılar.

KAFA KARIŞTIRAN CEVAP

Bu iddia sonrası ilk açıklama Kerem Bürsin'den geldi. Bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını verdi. Bürsin'in bu açıklaması, "İlişkilerine bir şans daha vermişler" şeklinde yorumlandı.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in barıştığı konuşulurken sosyal medyadaki bir fotoğraf karesi kafaları iyice karıştırdı. Yayınlanan fotoğraftakilerin Kerem Bürsin ve İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo olduğu iddia edildi. 

 

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