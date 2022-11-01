Uzun zaman olmuştu notuyla paylaştı. Hande Erçel sosyal medya fotoğrafıyla heyecanlandırdı

Oyuncu Hande Erçel ile meslektaşı Kerem Bürsin, başrolünde yer aldıkları dizinin setinde başlayan aşklarını sekiz ay önce sessiz sedasız noktalamıştı.

Özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer almayı sürdüren ikili, geçtiğimiz gün Kavacık’ta bir kafede buluştu. Hayranları tarafından görüntülenen ünlü oyunculardan Bürsin kapüşonuyla yüzünü gizlerken, Erçel ise kahve alır almaz aracına döndü.

Önceki akşam Atlas Sineması'nda düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'ne katılan ve başrolünde yer aldığı ‘Eflatun’ filmini izleyen Kerem Bürsin'in, basın mensuplarının “Hande Erçel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor.

Barışma oldu mu? Yeniden bir aşka başladınız mı?” sorusuna, “Şu anda o konuya hiç girmeyelim” diyerek, barışmayı yalanlamaması dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu sözleri, ikilinin küslüğe son verip yeniden aşk yaşamaya başladıklarının sinyali şeklinde yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ REKORU KIRDI

Tüm bunların ardından sessizliğini koruyan Hande Erçel, 29.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Siyah-beyaz desenli tulumuyla pencerenin önüne oturarak objektiflere poz veren ünlü isim, 1.6 milyon beğeniye ulaşarak sosyal medyada rekor kıran gönderisine; "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş" notunu yazdı.