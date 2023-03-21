Hande Erçel'i görenler dünyaca ünlü isme benzetti. Elinde bir tek çiçekle çanta eksik

Güzel oyuncu Hande Erçel'in Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanmayan Erçel, yalnızca işiyle ilgili paylaşımlar yapıyor.

Güzel oyuncu bu kez ise aynadan çektiği selfieleri paylaştı. Hande Erçel'i görenler dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a benzetti.

Şu sıralar Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Erçel'in özellikle bir karesi var ki ünlü modelle birebir aynı. Fotoğrafı görenler ''Elinde çiçekle çanta eksik'' yorumu yaptıl

Kendall Jenner