Borsa yine devre kesti. Bakan Nebati, yatırımcıların güvenle yatırım yaptığı mecra demişti

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 17.07 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İşlemlerin Pay Piyasası'nda saat 18.01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklanmada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.

BAKAN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 kazançla 3 bin 222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3 bin 228,88 puana taşıdı. Borsa İstanbul, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaşmış durumda. Halka açık şirketlerimize ait hisse senetlerinin toplam değeri ise 400 milyar TL seviyesinde. Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldi" demişti.