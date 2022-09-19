Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı

Geçen haftayı yüzde 9 ekside kapatan Borsa İstanbul'da sabah saatlerinde toparlanma görülürken öğleden sonra tekrar satışlar başladı. Satışlar ile endekste kayıp yüzde 5.3'ü buldu.

Bankacılık hisselerinde yapılan olağanüstü işlemlerle 1.5 ayda yüzde 59 yükselen borsada günlerce tavan olan kamu bankaları ve bir kaç hissede bu kez sürecin tersine dönmüş olması ve taban satışlarının bugün de sürmesi nedeniyle acil zirve toplanıyor. Şu sıralarda Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'nde başlayan zirve ile duruma çare aranacak.

Halktv'de yer alan habere göre, bir süredir bankacılık hisselerinde yapılan olağanüstü işlemlerle 1.5 ayda yüzde 59 yükselen borsada günlerce tavan olan kamu bankaları ve bir kaç hissede bu kez sürecin tersine dönmüş olması ve taban satışlarının bugün de sürmesi nedeniyle acil zirve toplanıyor.

REMZİ ÖZDEMİR BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

İngiliz FT gazetesinin 2 gün önce duyurduğu Türk bankalarına yaptırım gelebileceği yolundaki haber etkisini bugün gösterdi. Türkiye’nin en büyük bankası İş Bankası MİR ödeme sistemini askıya aldığını açıkladı. Bu haber üzerine borsa taban oldu.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Rusya tüm ödeme sisteminden çıkartılması nedeniyle MİR ödeme sistemi devreye sokulmuş ve aralarında İş Bankası’nın da bulunduğu bankalar bu sistemi kullanmaya başlamıştı. İş Bankası’nın geri çekilmesi başta Rusya ile ticaret ve turizme büyük darbe vuracak. Aynı zamanda Rusya ile para transferine de büyük darbe vuruyor.