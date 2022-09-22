Prof. Özgür Demirtaş Borsa’daki manipülasyonun nasıl çözüleceğini açıkladı

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş İstanbul Borsası'nda manipülasyon iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, Borsa İstanbul'da yapılan spekülatif işlemleri 1 günde bulacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş; "Borsada ( ve tabii ki VIOP’da!!) yapılan işlemleri açıklayın. Gerekiyorsa isimleri gizleyin, isimler yerine barkod koyun. Kimin küçük yatırımcıyı batırdığını 1 günde bulayım .Yazacağım kısa bir kod bile kimin Türev piyasasında pozisyonla banka hisselerinden kazandığını belirler." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Ne olmuştu?

Son iki aylık sürede yüzde 150’nin üzerinde değer kazanan bankacılık endeksinde hisseler geçen hafta sonuna yaklaşıldığında üst üste taban oldu. BIST 100'de büyük kayıp yaşadı. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 25’e yaklaştı.

Başta kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere bütün bankacılık sektörü hisse fiyatlarında böyle kısa sürede ortada hiçbir geçerli bir neden yokken yüzde 250’lere varan yükselişlerin olmasındaki en büyük kolaylaştırıcı etken Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (VİOP) kaldıraç oranları oldu.

VİOP, yatırımcılar tarafından bilinen ancak borsaya hâkim olmayanların uzak olduğu bir terim. En temel ifadeyle vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı organize piyasalar olarak tanımlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerden Ahmet Ahlatcı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ahlatcı Yatırım’ın alımları ise dikkat çekici bulunmuştu