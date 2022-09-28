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  • Zafer Arapkirli Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı için son 20 yılın lafını cuk diye oturttu. Hangi hamamdan su sesi gelse t

Zafer Arapkirli Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı için son 20 yılın lafını cuk diye oturttu. Hangi hamamdan su sesi gelse tası kapıp koşuyorlar

Zafer Arapkirli, Doğu Perinçek'in Ruslar için verdiği yemeğe katılan Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı için çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 21:02
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Hangi hamamdan su sesi gelse tası kapıp koşuyorlar. Zafer Arapkirli Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı için son 20 yılın lafını cuk diye oturttu.

Zafer Arapkirli Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı için son 20 yılın lafını cuk diye oturttu. Hangi hamamdan su sesi gelse tası kapıp koşuyorlar
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Ertuğrul Özkök, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 20 kişilik üst düzey Rus heyetine verdiği yemekte neler olduğunu yazmış ve kendisiyle birlikte gazeteci olarak sadece Nagehan Alçı'nın bulunduğunu söylemişti.

Gazeteci Zafer Arapkirli, Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Arapkirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HANGİ HAMAMDAN SU SESİ GELSE… Tası kapıp koşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Arapkirli'nin bu paylaşımının altına adeta yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Özkök ve Alçı için şunları söyledi:

"Düğünlerde oynar, cenazelerde ağlarlar.."

"Bir de TUZU ALIP KOŞMA var"

"Nazlı Ilıcak’ın öğrencisi. Ama Ilıcak’ı geçti. Bunlari okuyan var mi, çok merak ediyorum."

"Tas delik haberleri yok"

"Omurga eksikliğine yapacak bir şey yok"

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Korkuyorum
28.09.2022 21:46
Z.Arapkiri yanılmış. Basın tarafsizdir özgürdür. Konu kişiler özgür insanlar.Bak Ukrayna ya ne diyor ben özgürüm.  
 
Aysun Şimşek
28.09.2022 21:39
Basın meslek ilkeleri ve etiği açısından bakıldığında, bir gazeteciyi eleştirme hakkı ve önceliği, elbette o meslek mensuplarına aittir. Zafer bey mesleğinin gereğini yapmıştır.  
 
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