Doğu Perinçek'ten Erdoğan'ı çok kızdıracak açıklama. AK Parti 2014'e kadar bölücülük planları yapıyordu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Polemik TV'de yayımlanan Dört Köşe'nin konuğu oldu. Perinçek gündemi sarsacak açıklamalar yaptı.

'ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ YÖNETMİYOR, TÜRKİYE ERDOĞAN'I YÖNETİYOR'

KRT'de yer alan habere göre, "2014'ten sonra Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yönetmeye başladı" diyen Perinçek 2014 yılında AK Parti'nin değişime uğradığını söyledi.

'2010'DA ÜLKEYİ BÖLME PLANI YAPIYORDU'

AK Parti iktidarını Amerika'nın seçtirdiğini söyleyen Perinçek, "2002'de Erdoğan'ı Amerika seçtirdi. Siz iktidara geleceksiniz, ülkeyi bölme planlarına gireceksiniz. Girersiniz... 2010 yılında girersiniz, 2014'de o plan iflas eder. Kalkacaksınız FETÖ'yle beraber orduyu, Vatan Partisi'ni içeri atacaksınız. O plan iflas etmiştir. Türkiye'nin gücü ve birikimi planın gerçekleşmesine izin vermedi. Bunu Amerika ve Avrupa basını da yazıyor. Amerika'ya, PKK'ya, FETÖ'ye karşı izlenen politikaların Vatan Partisi politikaları olduğunu yazıyorlar" sözlerini kullandı. Perinçek ayrıca yeni bir açılım süreci beklemediğini de vurguladı.

TOGG AÇILIŞINDA ERDOĞAN İLE DUA ETMİŞTİ

Cumhur İttifakı'na verdiği destekle bilinen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek TOGG'un fabrika açılışına katılarak Erdoğan ile birlikte dua ettiği görüntüler çok konuşulmuştu.