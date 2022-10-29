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Türkiye Avrupa asgari ücret liginde dibi gördü. Sırbistan ve Karadağ bizi geçti bir tek Arnavutluk gerimizde kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi’nin Eurostat verilerine göre, asgari ücretin en düşük olduğu ikinci ülke Türkiye oldu. Sırbistan ve Karadağ'ın gerisinde kaldık. Prof. Dr. Aziz Çelik, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı olması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:41
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Sırbistan ve Karadağ bizi geçti bir tek Arnavutluk'u geçtik. Türkiye Avrupa asgari ücret liginde dibi gördü

Türkiye Avrupa asgari ücret liginde dibi gördü. Sırbistan ve Karadağ bizi geçti bir tek Arnavutluk gerimizde kaldı
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Türkiye asgari ücret liginde sondan ikinci sıraya yerleşti. Sırbistan ve Karadağ'ın gerisinde kalan Türkiye bir tek Arnavutluk'u geçti.Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, aralık ayı başında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.Toplantıya bir ay kala, yeni asgari ücrete dair çeşitli beklentiler dile getirilmeye başlandı. Türkiye’deki asgari ücret 2015 yılına kadar pek çok Doğu Avrupa ülkesinin üzerindeydi. Fakat o tarihten sonra tablo tersine döndü.

Haber3'te yer alan habere göre BBC Türkçe’ye konuşan Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aziz Çelik, Avrupa Birliği’ne (AB) giren gelir düzeyi düşük ülkelerin ortak pazar ve emeğin serbest dolaşımının bir parçası haline gelmesiyle, bu ülkelerde asgari ücretin artmaya başladığını söyledi. Öte yandan Türkiye’deki asgari ücret yalnızca AB üyesi ülkelerin gerisinde kalmadı, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkeler de Türkiye’yi geride bıraktı. Öyle ki, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinde yer alan 27 Avrupa ülkesi arasında Türkiye, Arnavutluk’un ardından en düşük asgari ücreti veren ikinci ülke oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Yalçın Karatepe, bunda Türk Lirası’nın büyük değer kaybının da etkili olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET YOKSULLUK SINIRININ YARISI OLMALI

Prof. Çelik asgari ücretin en az, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerektiğini, böylece iki ebeveynin çalıştığı iki çocuklu bir ailenin yoksulluk sınırı üstünde kalabileceğini söyledi. Türk-İş’e göre ekim ayında dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 24 bin 186 TL oldu. Bunun yarısı 12 bin 93 TL yapıyor. Asgari ücretin bu seviyeye gelmesi için 2.19 katına çıkarılması, başka bir deyişle yüzde 119 zam yapılması gerekiyor.

“ENFLASYON YARATMAZ”

Asgari ücrette artışın enflasyonu daha da yukarı çekeceğine dair kaygılar da var. Prof. Dr. Yalçın Karatepe “Asgari ücreti artırarak insanları doğalgaz faturalarını ödeyebilir hale getirmeniz enflasyonu artırabilir mi” dedi.

‘ORTALAMA ÜCRETE DÖNÜŞTÜ’

Prof. Aziz Çelik, Türkiye’de işgücünün yarısından fazlasının asgari ücretle çalıştığına ve böylece işçi sınıfının bir “asgari ücretliler topluluğuna” dönüştüğüne de dikkat çekti. Çelik, “Avrupa ülkelerinde temel ücret belirleyicisi toplu pazarlıklarken Türkiye’de asgari ücret temel ücret belirleyicisi. Bu çok ciddi bir problem" dedi

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