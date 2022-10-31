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Türk-İş Genel Başkanı Ergün'den asgari ücret açıklaması. Aralık ayına bir hafta kala

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Manavgat'ta bir otelde düzenlenen 'Medya Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Atalay burada, asgari ücret beklentileriyle ilgili gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 04:40
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Asgari ücret beklentileriyle ilgili olarak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay önemli açıklamalar yaptı. Tarih verdi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün'den asgari ücret açıklaması. Aralık ayına bir hafta kala
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Atalay, ilk olarak EYT ile ilgili konuştu ve 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüyle ilgili maddi manevi gayret sarf ettiklerini belirtti.

Ergün Atalay, bu konuyu bakana, ülkeyi yönetenlere defalarca söylediklerini ve bir daha gündeme gelmemesi için kökten hallolması gerektiğini hep ifade ettiklerini aktardı.

"ARALIK AYINA YAKIN, BİR HAFTA KALA..."

Asgari ücret beklentileriyle ilgili gazetecilerin sorularına cevap veren Atalay, “Ben asgari ücreti ağzıma almıyorum. Hiç konuşmuyorum. Sebebi de şu. Siyasiler üç aydır asgari ücret konuşuyorlar, ki onlarla hiç ilgili değil. İlgili olan kim? İşveren sendikası. İlgili olan kim? Türk-İş. İlgili olan işte biziz. Ya ben şimdi maaşa beş ay kala umut mu satayım, emek mi satayım? Ne yapayım ben? Şimdi bu asgari ücreti biz ne zaman alacağız? Ocak 1'de uygulanacak, Şubat 1'de alacağız. 

Niye ben bunu ağustostan itibaren konuşayım? Bundan evvel haziran başında da aynıydı. Başladılar şubat ayında konuşmaya. Şimdi gene başlıyorlar üç aydır konuşmaya. Ben zamanı gelmeden bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben niye umut mu satayım, emek mi satayım millete, olmayacak şeye niye konuşayım ki. 

Yani olacak bir iş olduğu zaman siz de biliyorsunuz, kamuoyu da biliyor. Gitmem gereken yerlere giderim. Söylemem gereken yerlere söylerim. Türk-İş başkanı söyler, yerine getirir. Yerine getirmeyeceği bir şey söylemez. Aralık ayına yakın, bir hafta kala, üç-beş gün kala beraber otururuz söylememiz gerekeni söyler, onun yanında da kapı gibi dururuz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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