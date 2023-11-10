Hasan Arat Beşiktaş için teknik direktör adayını açıkladı

Hasan Arat: Rıza Çalımbay göreve başlamalı.

Hasan Arat Beşiktaş için teknik direktör adayını açıkladı

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, teknik direktörlük için ismi gündeme gelen Rıza Çalımbay hakkında Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Arat, Rıza Çalımbay'ın seçime kadar göreve getirilmesi gerektiğini vurguladı.
İşte Hasan Arat'ın o paylaşımı:
"Kaybedecek bir günümüz bile yok dediğimde siz beni doğru anladınız. Şimdi herkes çok daha iyi anlıyor. Daha seçime 23 günümüz var. Rıza Çalımbay bu kulübün evladıdır, Beşiktaş'ın bana kaç maç ihtiyacı varsa gelirim diyecek kadar örnek Beşiktaşlıdır. Sahadaki krizin çok acil çözülmesi ve takımımızın bir ay daha savrulmaması adına hoca uygun görürse hemen göreve başlamalıdır.
Camiamız bize görev verirse, başka planlarımız olsa bile hocamızla aramızda ortak çözümler buluruz.
Beşiktaşlılar arasında bunlar sorun olmaz. Yeter ki bu gidişatı değiştirelim."

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