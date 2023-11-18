Hasan Arat mı ve Serdal Adalı mı? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? Gürel Yurttaş açıkladı

Gürel Yurttaş, olağanüstü kongreye giden Beşiktaş'ta başkanlığa kimin seçileceğini açıkladı.

Hasan Arat mı ve Serdal Adalı mı? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? Gürel Yurttaş açıkladı

Beşiktaş olağanüstü kongreye gidiyor. İki başkan adayı var. Hasan Arat ve Serdal Adalı.

İkisinin de değerli isimler olduğuna inanıyorum. Ve hangisi seçilirse seçilsin Beşiktaş'ın şu andan daha kötü olacağını sanmıyorum.

Şimdilik yarış düzeyli gidiyor. Adaylar birbirlerini incitecek laflar etmiyor.

Ama benim bir itirazım var.

Bunu Serdal Adalı başlattı. Onu alacağım, bunu transfer edeceğim diye atıp tutuyor.

Bunu gören Hasan Arat baktı ki olmuyor; o da transfer sözleri vermeye başladı.

Sayın adaylar. Sizce Beşiktaş'ın problemi bu mu? Bol paralı transfer yapmak mı? Kulübü daha da borçlandırmak mı?

Yapmayın lütfen. Etmeyin eylemeyin.

Nedir projeleriniz onları anlatın. Tesisler, alt yapı, futbol takımının yönetimi... Onları sayın.

Beşiktaş'ın efsanelerini göreve getirme sözünüzü onaylıyorum. İki aday da futbolu futboldan gelenlere yönetme sözü veriyor, takdir ediyorum.

Samet Aybaba da, Mehmet Özdilek de, Feyyaz Uçar da, Gökhan Keskin de futboldan gelen ve Beşiktaşlı isimler. Elbette ki çok faydalı olacaklarına inanıyorum.

Ama lütfen hayali transfer sözleri vermeyin. Gerek var mı? Beşiktaş tarihinin en parlak günlerini kendi öz kaynağından yetişen futbolcularla yaşamadı mı?

Buna dikkat edin. Süleyman Seba'nın izinden gidin. Yan yollara girmeyin. Saçma sapan sözler vermeyin.

Aslında birleşseniz daha iyi olur ama...

Kimin kazanacağını belirteyim.

Şu anda Serdal Adalı önde gibi görünüyor. Ama seçim bu belli olmaz.

Diyorum ki; hangisi kazanırsa kazansın asıl kazanan Beşiktaş olacak.

İki değerli adam, iki güzel insan.

Seçimden sonra bayramı koca bir camia yapacak.

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