Katar'da 500 kişi öldü. Hassan Al-Thawadi'den flaş sözler

Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasıyla ilgili en büyük tepki, göçmen işçilere yapılan muamele ve stadyumlar inşa edilirken ölenlerin sayısının belirsiz olmasıydı.

İnsan hakları örgütleri, bu sayının 6.500 kadar yüksek olduğunu öne sürerken, bunu Katarlı yetkililer ve turnuva organizatörleri defalarca reddetti.

Bugün ilk defa üst düzey bir Katarlı yönetici ölenlerle ilgili sayı verdi.

Ülkenin Dünya Kupası patronu Hassan Al-Thawadi, hayatını kaybeden insan sayısının yüzlerce olduğunu kabul etti.

Al-Thawadi, “tahminimiz 400 ile 500 arasında ama kesin bir sayı yok, bu tartışılan bir şey" dedi.

Katar rejiminin Hassan Al-Thawadi’nin bu açıklamasından rahatsız olduğu belirtildi.