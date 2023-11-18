Türk Bayraklı tabutunun üstüne Fenerbahçe forması örtüldü. Metin Uca'nın vasiyeti yakılıp küllerinin Boğaziçi Köprüsü'nde atılmasıydı.

Şah damarının tıkanması sonucu bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sunucu Metin Uca için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma töreni düzenlendi. Metin Uca geçen yıl verdiği bir röportajda öldükten sonra yakılıp küllerinin Boğaziçi Köprüsü'nden atılmasını vasiyet etmişti.

Türk Bayraklı tabutunun üstüne Fenerbahçe forması örtüldü. Metin Uca'nın vasiyeti yakılıp küllerinin Boğaziçi Köprüsü'nde atılmasıydı.

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca, dün hayatını kaybetti.

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Sanatçı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Metin Uca, yarın öğle namazına müteakip Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.olan Metin Uca, daha önce bir programda yaptığı açıklamasında öldükten sonra yakılmasını vasiyet etmişti

Sunuculuğunu Sunay Akın'ın yaptığı törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı arkadaşları katıldı

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ABLASI KONUŞMAKTA ZORLANDI

Metin Uca'nın ablası ve menajeri konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Kardeşinden bahsederken zor anlar yaşayan Mehtap Uca Erdoğan, "Annemi taburcu edeceğimizi gün kaybetmiş ve seninle büyük bir şaşkınlık yaşamıştık. Şimdi yine aynısını yaşadım. Bu senaryoda sen beni çok yalnız bıraktın. Hastalığın boyunca hep güçlü durmaya çalıştım. Seninle tarifsiz bir gurur duydum" dedi.

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HAMDİ ALKAN: BEN ONU ALKIŞLARLA SAHNEYE ÇAĞIRMIŞTIM, ŞİMDİ ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ

Törene katılan Hamdi Alkan ise konuşmasında "29 Ekim 2023 Antakya'da Metin'i sahne için ben anons ettim. Metin yine sahnede... Hayat böyle bir şey. Benim son 10 yılımda birbirimize çok espriler yaptık çok güldürdük.

Metin dünyada en güzel gülen insanlarındandır. Ben onu alkışlarla sahneye çağırmıştım, birazdan da alkışlarla uğurlayacağız. Seni çok seviyorum, çok büyük eksikliğini hissedeceğim. Güzel uyu" ifadelerini kullandı.

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EKREM İMAMOĞLU: HAYRANIYDIM, ONU HEP BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kaybettiğimizi öğrendiğimde aklımdan ilk geçen eyvah güçlü bir ses gitti oldu. Ayıltan, uyandıran, düşündüren ve hissettiren çok enteresan tespitleriyle, yazdıklarıyla hepimize ders veren, yön veren özel bir insandı.

Bu yönüyle kaybımız büyük olduğunu biliyoruz. Her yönüyle düşünen bir insandı. Biz de sıkı takipçisiydik. Söylediklerinden ders alan, uyanan insan konumundaydık. Hayranıydım... Allah rahmet eylesin, çok değerli bir insanı kaybettik. Güçlü sesi bize iyi geliyordu. Bize düşen onu yaşatmak, onu hep birlikte yaşatacağız. Nur içinde yatsın" şeklinde konuştu.

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ÖZGÜR ÖZEL: METİN UCA EKRANLARDAN KOPARILDIĞINDAN BERİ YOKSUNLUĞUNU ÇEKİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Çok enteresan bir kişilikti. Birbirimizin telefonunu alarak ilk konuşmamızda ayna anda 'ben sizin hayranınızım' dedik. Uzunca güldük. Meclis'te yaptığım bir konuşmayı sıkıldıkça izlediğini söyledi. Ben de biz sizi izleyemeyince sıkılıyoruz dedim.

1990'lı yılların sonlarında o muhteşem sabah haberleriyle güne başlamanın tadını Metin Uca ekranlardan koparıldıktan beri yoksunluğunu, eksikliğini çekiyorum. Televizyonda ulaşamadığı herkese birebir ulaşabilecek kadar enerjikti. Sürekli iletişim halindeydik. Türkiye meselesine inanılmaz ilgiliydi. Bence ne yapmamız gerektiğini kendi yaşantısıyla vasiyet edip gitmiş. Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye de hepimiz de kurtulacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, ışıklar içinde uyusun."

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