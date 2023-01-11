Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçimi neden gündemine aldığını açıkladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, iktidarın neden erken seçim istediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Halının altına süpürdükleri pisliklerin Haziran ayına kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar.

Döviz kurlarını Hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar.

Nebati bakanın ‘Enflasyonu düşürdük’ yalanı Haziran’a kadar patlar diye korkuyorlar.

Verdikleri zamlar Haziran’a kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar.

Çünkü kendileri de biliyor ki enflasyon canavarı açıkladığından daha hızlı büyüyor."

"MIZRAK ARTIK ÇUVALA SIĞMIYOR"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Seçim tarihi yaklaştıkça iktidar seçimi erkene almak için çırpınmaya başladı,

seçimleri kazanabilecekleri bir tarih belirlemeye çalışıyorlar.

İşi gücü bırakıp bununla uğraşmaya başladılar.

Hatta güzelim haziran ayına çamur atmaya başladılar.

Neymiş efendim haziran çok sıcak oluyormuş,

neymiş sınavlar varmış?

2018’de erken seçim kararı aldığınızda haziran pek güzeldi de şimdi mi sıcak oldu?

2018’de üniversite sınavlarının olduğu gün için seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi aklınıza geldi?

Haziran ayına çamur atmalarının elbette farklı sebebi var.

Halının altına süpürdükleri pisliklerin Haziran ayına kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar.

Döviz kurlarını Hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar.

Nebati bakanın ‘Enflasyonu düşürdük’ yalanı Haziran’a kadar patlar diye korkuyorlar.

Verdikleri zamlar Haziran’a kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar.

Çünkü kendileri de biliyor ki enflasyon canavarı açıkladığından daha hızlı büyüyor.

Mızrak artık çuvala sığmıyor.

Sayın Erdoğan sen hiç kendini yorma, önümüzdeki beş ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş.

Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok.

Bay Kriz sözde lütuflarını milletimizle paylaştı.

Daha önce yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli zammını yüzde 30’a çıkarttı.

Padişahımız, efendimiz lütfettiler.

Niye en başında yapmadı kimse bilmiyor.

Hangi hesaba dayandı onu da kimse bilmiyor.

Sayın Erdoğan yersen siyaseti ile devlet yönetilmez.

Öyle keyfine göre konuşamazsın.

Öyle bahis oynar gibi milletin geleceği ile oynayamazsın.

Madem yüzde 30 artış yapma imkanın vardı neden önce yüzde 25 açıkladın?

Milletimize yoklama mı çektin, memura emekliye kupon mu yaptın?

Memur ve emekliler için yapılacak artışın hiç olmazsa en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu."