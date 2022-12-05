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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kentteki Suriyeli sayısının açıklananın 2 katı olduğunu söyledi

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Savaş Suriyeli seçmen sayısının hızla arttığını ve Türkiye deki Suriyeli sayısının en az açıklananın 2 katı olduğunu belirtti. 

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 11:44
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Kentteki Suriyeli sayısı açıklananın 2 katı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kentteki Suriyeli sayısının açıklananın 2 katı olduğunu söyledi
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T24'ün haberine göre, Hatay'da Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamlarına göre 433 bin Suriyeli bulunuyor. Yine resmi rakamlara göre ise Türkiye genelinde 3.5 milyon Suriyeli var. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklaması kafaları karıştırdı. 

Öyle ki Savaş, kentteki Suriyeli sayısının açıklanın en az 2 katı olduğunu öne sürdü. İşte Lütfü Savaş'ın dikkat çeken o açıklamasında öne çıkan satır başları:

SURİYELİ SEÇMEN SAYINDA REKOR ARTIŞ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ınen dikkat çeken açıklaması  Suriyeli seçmen sayısındaki artış oldu. Lütfü Savaş'ın verdiği rakamlara göre Suriyeli seçmen sayısının 2019 yılına oranla yüzde 85 oranında artarken Türk seçmen sayısındaki artış sadece yüzde 5 olduğunu söyledi.

Söz konuşu artışa dikkat çeken Savaş, "Sayın İçişleri Bakanımız 120 bin civarında Suriyeli seçmen olduğunu ifade ediyor Türkiye'de. Hatay'da şu anda 24 binin üzerinde seçmen var. 2019’da 13 bindi. Oranladığınız zaman bizim seçmen sayısı yüzde 5 artmış ama Suriye’den gelen kardeşlerimizin seçmen sayısı yüzde 85 oranında artmış. Daha seçime ulaşmadan 13 bin seçmen 24 binin üzerinde. Bu demektir ki seçime kadar 30 bin kişi olacak." dedi.

AÇIKLANAN RAKAMLARIN EN AZ 2 KATI

Hatay'da Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamlarına göre 433 bin Suriyeli bulunuyor. Yine resmi rakamlara göre ise Türkiye genelinde 3.5 milyon Suriyeli var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentteki Suriyeli sayısının açıklanın en az 2 katı olduğunu öne sürdü. x

Lütfü Savaş şunları söyledi:

"Üç dönemdir büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Bir şehirde insan sayısını ölçmek sadece kapı kapı dolaşıp, evde kaç kişi var demekten ziyade şöyle bakıyoruz. Ürettiği çöpe bakarız. Kişi başına üretilen çöp bellidir. Ürettiği atık suya bakarız, kirli suya bakarız. Bir de tükettiği, bizim vermiş olduğumuz içme ve kullanma suyuna bakarız. Buna baktığınız zaman çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Hatay’daki Suriyeli sayısını açıklananın en az iki katı gibi düşünebilirsiniz."

 

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Hamit Seki
5.12.2022 12:04
Hatay'da seçimler Suriyeli'lerin oy kullanması sonucunda AKP nin Oy oranı yüzde 80 olur. Suriyeli Milletvekillerimizde olacak ve uçarız Ortadoğuya doğru, Erbil'e Şam'a doğru.  
 
Serkan a
5.12.2022 12:03
Geçen gün gezmek için Aksaray Fatih Laleli'ye gittim resmen işgal edilmiş Sokaklar binlerce işyeri açmış Suriyeliler İranlılar afganlılar ülke tam anlamıyla işgal altında.  
 
Batuhan
5.12.2022 12:02
Türk milletine hain terörist Zillet diyen parmak sallayan ağzından köpükler çıkarak saldıran Bahçeli nedense bu Araplara işgale ses çıkartmıyor Enteresan değil mi?  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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