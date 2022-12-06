6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriye milli takımında oynayan Kemal Canpolat: Şam'da sosyal hayat gerçekten çok üst seviyede

Suriye milli takımında oynayan Kemal Canpolat: Şam'da sosyal hayat gerçekten çok üst seviyede

Suriye Milli Basketbol Takımı ve Şam'ın önemli kulüplerinden Al-Wehdat'da forma giyen Türk sporcu Kemal Canpolat, “Yaşam tamamen normal. Özellikle Şam’da sosyal hayat gerçekten çok üst seviyede. İnsanlar her daim sokaktalar.” dedi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 20:37
Takip Et

Suriye'de forma giyen Türk basketbolcu Canpolat: Şam’da sosyal hayat gerçekten çok üst seviyede

Suriye milli takımında oynayan Kemal Canpolat: Şam'da sosyal hayat gerçekten çok üst seviyede
+
Aa
-

Suriye Milli Basketbol Takımı ve Şam'ın önemli kulüplerinden Al-Wehdat'da forma giyen Türk sporcu Kemal Canpolat, transfer hikayesi ve Suriye'deki yaşama ilişkin konuları Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy’un YouTube kanalında anlattı. Aksoy, kendi YouTube kanalında yayınladığı 'Kervan Yolda Dizilmez' programında Kemal Canpolat’ı ağırladı.

Kemal Canpolat, İlay Aksoy’un “Suriye macerası nasıl başladı” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya üzerinden 'Suriye milli takımında oynamak ister misin?' diye birkaç mesaj aldım. Başlangıçta arkadaşlarımın şaka yaptığını zannettim, birisi benimle dalga mı geçiyor acaba diye düşündüm. Yazan arkadaş çok nazik ve güzel bir şekilde yazdı. Ben de 'bir konuşayım' dedim. İlk konuşmadan sonra iş bir anda ciddiye bindi ve Suriye Basketbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu'yla iletişime geçti. Benim Suriye milli takımında oynamam için izin istendi. Sonra onlar da bana ulaştı ve yaptığım görüşmelerden sonra teklifi kabul ettim.

Hem Suriye hem başka ülkelerde takımla birlikte maçlara çıktım. Bu yıl buradaki kulüplerden teklif almaya başladım. Şansımı bu yıl Suriye'de denemek istedim. Yaklaşık 2 aydır Şam’da yaşıyorum. Buranın en eski ve en büyük taraftar kitlesine sahip kulüplerinden biri olan Al-Wehdat takımında oynuyorum şu an.”

Canpolat, Aksoy’un “Herkesin çok merak ettiği bir şey, yaşam nasıl orada” sorusunu şöyle yanıtladı:

"ŞAM'DA SOSYAL HAYAT ÇOK ÜST SEVİYEDE"

“Yaşam tamamen normal. Özellikle Şam’da sosyal hayat gerçekten çok üst seviyede. İnsanlar her daim sokaktalar. Restoranlar, kafeler hınca hınç dolu. İnsanlar hayatlarını yaşıyorlar. Savaş, ekonomik krizle ilgili şeylerden çok etkilenmiyorlar diyebilirim, etkilenseler de bunu umursamıyorlar. Yaşamlarına devam ediyorlar, gayet normal bir hayat var Suriye’de”

Canpolat, Aksoy’un “Siz orada bir Türk sporcu olarak herhangi bir sıkıntı çektiniz mi” sorusuna şu yanıtı verdi:

"TÜRKİYE’YLE BARIŞ YAPILMASINI ÇOK İSTİYORLAR"

“Hiç çekmedim diyebilirim. Milli takımdan teklif aldığımdan beri Türk kimliğimi gizlemeden geldim buraya. Türk olduğumu her şekilde gittiğim her yerde belli ediyorum. Hiçbir şekilde negatif bir tepki almadım. Taksiye bindiğimde, restorana gittiğimde, sipariş verdiğimde. Merak edip soruyorlar, 'Türküm' dediğimde 'başım gözüm üstüne' diyorlar Arapça. Yani insanlar gayet kibarlar, nazikler. Hatta buradaki insanların çoğu yaşanan ekonomik krizden dolayı Türkiye’yle barış yapılmasını çok istiyorlar. Ben de bunun olmasını, iki devletin barış içinde yaşamasını, sorunlarının çözülmesini ciddi anlamda temenni ediyorum. Buradaki insanların çoğu da bunu istiyor. Kendi yaşam seviyelerini de daha iyi hale gelmesi için.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yörükoğlu
6.12.2022 21:01
Neden olmasın... İşe yaramaz ne kadar adam varsa ülkemize kovaladılar. Suriyeliler kendi ülkelerinde krallar gibi yaşıyorlar. Bizde bu işe yaramaz ülkesinden kaçanlarla uğraşıyoruz...  
 
Selim
6.12.2022 20:57
Armut dibine düşermiş.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
4
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
5
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
6
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
7
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿64 yaşındaki Halis Ağca’yı dolandıran karı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 272 sivil öldü
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD Kongresinden 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
﻿Davutoğlu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'ü hastanede ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.