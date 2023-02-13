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Enkazdan çıkan kediyi polis teskin etti. Yaşasın Türk polisi

Polis memurlarının Hatay’da göçük altından kurtarılan kediyi sakinleştirmeye çalışması yürekleri ısıttı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:32
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Hatay'da enkazdan çıkan kediyi polis sakinleştirdi

Enkazdan çıkan kediyi polis teskin etti. Yaşasın Türk polisi
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Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğünde gerçekleşen 2 büyük depremde 10 il etkilendi. An itibariyle 31 bin vatandaş hayatını kaybetti, 80 bini aşkın vatandaş da yaralandı.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken insanların yanı sıra hayvanlar da kurtarılmaya çalışıyor.

Deprem bölgesinden gelen görüntülerde Hatay'a geçici görevle gönderilen polislerin enkaz altından kurtarılan kediyi teskin etmeye çalışması takdir topladı. 

Polisin kediyi “Seni çadıra götüreceğiz orada bol bol yemek var. Gelecek misin oraya. Korkma buradayım” diyerek sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.

Öte yandan kediyi sahiplendikleri öğrenildi.

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