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  • Enkaza dönmüş ahırını terk etmeyen Boncuk'tan haber var. Dört gün boyunca bulunduğu yerden kalkmamıştı

Enkaza dönmüş ahırını terk etmeyen Boncuk'tan haber var. Dört gün boyunca bulunduğu yerden kalkmamıştı

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken ağırını terk etmeyen Boncuk adlı inek ve sahibinin sözleri sosyal medyada paylaşılmış ve pek çok kişi ineğin akıbetinin ne olduğunu merak etmişti. Günler sonra Boncuk'tan iyi haber geldi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 23:00
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Depremde enkaza dönmüş ahırını terk etmeyen Boncuktan haber var

Enkaza dönmüş ahırını terk etmeyen Boncuk'tan haber var. Dört gün boyunca bulunduğu yerden kalkmamıştı
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Dört gün boyunca kıpırdamadan enkaza dönmüş ahırında kalan ve bu hareketsizliğiyle sahibini de korkutan Boncuk adlı ineğin görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra herkes gebe ineğin akıbetini merak etmişti.

Kendisini kameraya alan kişiye yaşadığı üzüntüyü anlatan köylü kadın yaşadığı durumu "Hiç uyku görmüyorum, ağlıyorum...

Benim her şeyim bunlardı, emeğim buydu. Hamile olduğu için çıkmıyor buradan kalkmıyor böyle yatıyor. İlgi, sevgi istiyor.  Gözüme bakıyor ne yapacağımı şaşırdım. " sözleriyle dile getirmişti.

Görüntülerin yayılmasından kısa bir süre sonra Boncuk hakkında iyi haber şu sözlerle geldi:

"Boncuk kurtarıldı. Kahramanmaraş, Pazarcık İlçesi, Emiroğlu Bertizler Köyü... İlginiz için çok teşekkürler."

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