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  • Naime Şakar, ikiz felaketin 165. saatinde kurtarıldı. Enkazdan çıkaran görevli kendisini öven arkadaşının ağzını kapattı

Naime Şakar, ikiz felaketin 165. saatinde kurtarıldı. Enkazdan çıkaran görevli kendisini öven arkadaşının ağzını kapattı

Adıyaman’da deprem felaketinin 165. saatinde Naime Şakar enkaz altından sağ olarak kurtuldu. Asrın felaketinde Naime abladan gelen güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 02:16
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Naime Şakar, ikiz felaketin 165. saatinde kurtarıldı. Enkazdan çıkaran görevli kendisini öven arkadaşının ağzını kapattı

Naime Şakar, ikiz felaketin 165. saatinde kurtarıldı. Enkazdan çıkaran görevli kendisini öven arkadaşının ağzını kapattı
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’da ekipler depremin yedinci gününde hummalı çalışmasına devam ediyor.

Tam donanımlı profesyonel ekipler Özer Apartmanı'nda yaptıkları kontrollerde bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını o bölgeye yönlendirdi.

Ekipler enkazın altında hayat koridoru oluşturarak 44 yaşındaki Naime Şakar’a ulaştı.

İğneyle kuyu kazar gibi çalışma yapan ekipler saatler sonrasında enkazın ardından sağ olarak Naime Şakar’ı kurtardı.

Deprem felaketinin 165. saatinde gelen güzel haber mutlulukla karşılandı.

ENKAZDAN ÇIKARAN GÖREVLİ KENDİSİNİ ÖVEN ARKADAŞININ AĞZINI KAPATTI

Tv muhabiri enkazdan çıkaran görevliye mikrofon uzatarak “Çok büyük mutluluk, çok uğraştınız, çok zor” dedi.

Naime Şakar’ı enkazdan çıkaran görevli ise “Allah büyük” dedi.

O sırada yanında duruna arkadaşı “Çok büyük emeği var” diyerek övemeye çalıştı.

Enkazdan çıkaran görevli ise arkadaşının ağzını kapatarak “Allah razı olsun” diyerek büyük bir mütevazilik örneği gösterdi.

 

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