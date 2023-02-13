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Arama kurtarma görevlisi daha önce enkaz başında tekbir getirip şov yapanları böyle uyardı

Kahramanmaraş’ta 116 saat sonra kendisine ulaşılan çocuğun enkazdan çıkarılmadan önce arama kurtarma görevlisi sessiz olunmasını konusunda uyardı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 08:58
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Arama kurtarma görevlisi enkaz başında tekbir getirip şov yapanları uyardı

Arama kurtarma görevlisi daha önce enkaz başında tekbir getirip şov yapanları böyle uyardı
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremde 10 il yerle bir oldu. 120 bini aşkın bina hasar gördü ve yıkıldı.

 

 

An itibariyle ise 30 bine yakın can kaybı, 80 bini aşkın ise yaralı var.

Vatandaşlar enkaz altından çıkarılırken etraftaki depremzede yakınları veya ekipler büyük sevince kapılıyor.

Ancak Kahramanmaraş’ta Ebrar sitesi enkazında çıkartılacak çocuk için uyarı yapıldı .

116 saat sonra sağ olarak kurtarılan Rıdvan’ı enkazdan çıkarmadan önce bir kurtarma görevlisi uyarıda bulundu.

"SESSİZ KALIN VE IŞIKLARI KAPATIN"

Çocuğun uzun süredir sessiz ve ışıksız bir ortamda olduğunu söyleyen görevli, kalabalıktan sesiz kalmasını ve ışıkları da kapatmasını istedi.

Mental sağlığının da önemli olduğunu söyleyen görevli, “Ambulansa bindirip gönderdikten sonra kutlarız” dedi.

Daha önce Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Azerbaycan Bulvarındaki Aydın Apartmanının enkazından, depremden 121 saat sonra 70 yaşındaki Menekşe Tabak sağ çıkarılmış.

Enkazdan çıkarıldığı anlarda kalabalık tekbir getirerek bağırmış ve bu görüntüler tepki çekmişti.

 

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