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  • Mehmet Ali Erbil sokak ortasında yalınayak görüntülendi. TikTok videosu çektiği iddia edildi

Mehmet Ali Erbil sokak ortasında yalınayak görüntülendi. TikTok videosu çektiği iddia edildi

Sağlık sorunlarından dolayı vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda TikTok hesabı açarak videolar yayımlamaya başladı. Yaptığı gaflarla gündem olan Erbil bu defa Kadıköy'de yalınayak bir şekilde görüntülendi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 18:07
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Son zamanlarda TikTok videolarıyla gündem olan Mehmet Ali Erbil Kadıköyde yalınayak bir şekilde görüntülendi

Mehmet Ali Erbil sokak ortasında yalınayak görüntülendi. TikTok videosu çektiği iddia edildi
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Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi.

Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu ya da bir film çekimi için böyle bir görüntü verdiği iddia edildi.

MERDİVENDE YALINAYAK BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil gaflarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü komedyen bu defa da Kadıköy'de görüntülendi. Merdivenlerde ayağı çıplak bir şekilde otururken görüntülenen Erbil'in TikTok ya da film çekimi için bu halde olduğu iddia edildi.

Magazin Burada tarafından görüntülenen Erbil, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da "TikTok için daha neler yapacaksın?" yorumunu yaptı.

 

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