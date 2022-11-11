Mehmet Ali Erbil sokak ortasında yalınayak görüntülendi. TikTok videosu çektiği iddia edildi

Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi.

Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu ya da bir film çekimi için böyle bir görüntü verdiği iddia edildi.

MERDİVENDE YALINAYAK BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil gaflarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü komedyen bu defa da Kadıköy'de görüntülendi. Merdivenlerde ayağı çıplak bir şekilde otururken görüntülenen Erbil'in TikTok ya da film çekimi için bu halde olduğu iddia edildi.

Magazin Burada tarafından görüntülenen Erbil, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar da "TikTok için daha neler yapacaksın?" yorumunu yaptı.