Hatay'daki depremlerin ardından tsunami uyarısında bulunuldu

AFAD, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından tsunami uyarısında bulundu.

AFAD açıklamasında "(Hatay'daki depremler) Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de (EMSC) Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından tsunami uyarısında bulundu.

Kuruluşun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Türkiye Hatay'da 20 dakika önce deprem meydana geldi. Kıyıdan uzaklaşın ve daha yüksek bir yere ulaşın. Ulusal yetkililerin direktiflerine uyun" ifadelerine yer verildi.